На Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем ООС

На Волині 24 і 25 січня оголосили днями жалоби за загиблим у зоні операції Об’єднаних сил 22-річним військовослужбовцем Миколою Сорочуком.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 24 та 25 січня 2020-го року оголошено днями жалоби за загиблим в зоні проведення операції Об’єднаних сил волинянином-військовослужбовцем Миколою Сорочуком... Відповідно до даного розпорядження, на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України", - йдеться у повідомленні.

Загинув військовий 22 січня 2020 року під час виконання бойових завдань на позиціях в межах взводного опорного пункту від кулі ворожого снайпера.

Прощання із полеглим Героєм сьогодні, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька.

У суботу, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.