На Донбасі сьогодні загинув 22-річний боєць із Волині

У середу, 22 січня, на Донбасі загинув уродженець Волинської області 22-річний військовий Микола Сорочук.

Про це написала українська волонтерка, медик Ярина Чорногуз у Facebook, оприлюднивши своє фото з ним.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Люблю. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. У голові постійно його оце "Ластівонько", воно зі мною", - зазначила вона.

Інформацію про загибель волинянина в коментарі інформаційному агентству "Волинські новини" підтвердив голова Луцької РДА Тарас Яковлєв.

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"Сьогодні, 22 січня, на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий Микола Сорочук, який був родом з села Лище, що поблизу Луцька", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними пресцентру штабу Об'єднаних сил, станом на 18:00 середи, 22 січня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, один український боєць загинув.