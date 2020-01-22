Україна втратила на Донбасі ще одного бійця

Станом на 18.00 середи, 22 січня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий загинув.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - зазначається у повідомленні.

Так, два обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.