Україна втратила на Донбасі ще одного бійця
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - зазначається у повідомленні.
Так, два обстріли по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поруч із Павлополем – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.
Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Майорська – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомета.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.