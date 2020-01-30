У Запоріжжі волонтеру спалили машину

У ніч на 30 січня у Дніпровському районі Запоріжжя горів автомобіль Volkswagen В6, який належить волонтеру Андрію Лукину.

Про це волонтер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вночі, близько 3:30, наразі невідомі негідники, позбавили мене засобу пересування, на якому я здійснював свою журналістську та волонтерську діяльність, і звичайно ж заважав комусь ... Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей , з якими ми здійснювали нашу діяльність», - написав Лукін.

Про те, що горить його автомобіль, волонтер дізнався від сусідів. Каже, що вони прислали відео пожежі.

У ГСЧС в Запорізькій області зазначили, що пожежа сталася на вул. Штурмовій.

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Причина пожежі встановлюється. За фактом підпалу відповідними органами ведеться розслідування.