У Львові спалили авто журналістки Радіо Свобода

У Львові в ніч на 30 січня невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла. Поруч із підпаленим автомобілем знаходились інші машини, але вогонь на них не перекинувся. Пожежники його погасили. Автомобіль знищений”, - йдеться у повідомленні.

Журналіст звернулась із заявою у поліцію. Зараз тривають слідчі дії і поліція вивчає різні версії підпалу. Галина Терещук відкидає побутові версії, що могли б стати підставою для злочину.