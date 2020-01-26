В Ужгороді спалили авто дипломата - ЗМІ

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження авто, власником якого є 49-річний житель Ужгорода.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

“За фактом умисного пошкодження автомобіля, що належить 49-річному жителю обласного центру Закарпаття, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини загорання автомобіля", - зазначається у повідомленні

Інформація про те, що на Слов'янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль, надійшла у поліцію 26 січня близько 02:20.

На місці слідчо-оперативна група встановила, що горів автомобіль марки «Mercedes-Benz» 2013 р.в.

Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу.

Призначено відповідні експертизи, у ході яких буде встановлено причини загорання автомобіля.

За інформацією журналіста з Ужгорода Віталія Глаголи, “автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному послу України. Тривалий час працював послом України у Швейцарії. Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія”.

Глагола оприлюднив також відео від підписника його телеграм-каналу, який проходив повз і зафіксував момент пожежі.

Фото: 0312.ua