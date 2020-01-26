У Києві зіткнулися легковики, загинула жінка
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Автопригода сталася за участю двох легкових автомобілів. У результаті аварії один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Броварському сталася дорожньо-транспортна подія. На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі «швидкої допомоги».
Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Renault, рухаючись в напрямку міста Бровари, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем КІА.
У результаті 70-річна пасажирка КІА загинула на місці, іншого пасажира та обох водіїв іномарок з травмами різного ступеня доставлено до медичного закладу.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини та механізм смертельної автопригоди.