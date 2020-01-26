У Києві зіткнулися легковики, загинула жінка

У Києві правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди на проспекті Броварському.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Автопригода сталася за участю двох легкових автомобілів. У результаті аварії один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Броварському сталася дорожньо-транспортна подія. На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі «швидкої допомоги».

Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Renault, рухаючись в напрямку міста Бровари, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем КІА.

У результаті 70-річна пасажирка КІА загинула на місці, іншого пасажира та обох водіїв іномарок з травмами різного ступеня доставлено до медичного закладу.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини та механізм смертельної автопригоди.