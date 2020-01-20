ДТП на Закарпатті: дев'ятеро постраждалих, серед них - троє дітей

В Іршавському районі Закарпатської області внаслідок дорожньої аварії до лікарні госпіталізовано 9 осіб, з яких 3 - діти.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на відрізку автошляху «Мукачево-Рогатин-Львів», до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізовано 9 осіб, з яких троє - діти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 19 січня близько 17:30 до поліції надійшла інформація про те, що в селі Горбок автомобіль з’їхав у кювет, і є постраждалі.

Попередньо встановлено, що 32-річна жителька Чопу на авто Кіа-Rіо, здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з авто Renault, під керуванням 56-річного жителя Арданова Іршавського району.

У результаті ДТП до Іршавської центральної райлікарні було доставлено водійку авто Кіа-Rіо, двох її малолітніх дітей, віком 5 і 9 років, та ще одного пасажира легковика.

Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня.

Попередня правова кваліфікація події – стаття 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.

У справі триває досудове розслідування.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice