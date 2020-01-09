На Львівщині мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою, троє загиблих

На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем загинуло троє людей. ДТП сталася на автодорозі Львів-Шегині.

Про це у Facebооk повідомила пресслужба ГУ НП у Львівській області.

“Внаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем на автодорозі Львів – Шегині загинуло троє людей. Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України 46-річного мешканця Івано-Франківської області, який, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes»,- зазначено у повідомленні.

ДТП сталася 9 січня близько 02.30 у селі Бартатів Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний житель Івано-Франківщини, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Volkswagen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із сідловим тягачем Mercedes під керуванням 30-річного іноземця.

Внаслідок зіткнення на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів мікроавтобуса – 38-річний житель Івано-Франківської області та чоловік, особа якого встановлюються.

Ще одного пасажира мікроавтобуса, 46-річного жителя Івано-Франківщини, з місця події було доправлено в лікарню, де він від отриманих травм помер.

Водій Volkswagen отримав травми і госпіталізований в лікарню. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Всі обставини події встановлюються. Проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіції