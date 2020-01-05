На Волині зіткнулись два авто: двоє загиблих, троє травмованих

У Волинській області під час дорожньо-транспортної пригоди на автошляху М19 Ковель-Доманово загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 січня о 07:08 до служби «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху М19 Ковель-Доманово, де зіткнулись два легкових автомобілі Ford Transit та Volkswagen Т4. До місця події виїхала чергова варта 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області. Внаслідок ДТП 5 осіб отримали травми різних ступенів важкості. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували водія автомобіля Volkswagen Т4, що був затиснутий конструкціями деформованого транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Троє постраждалих госпіталізовані, ще двоє людей загинули на місці ДТП