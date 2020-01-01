На Хмельниччині легковик врізався у "Газель", один загиблий, троє травмованих

На Хмельниччині у дорожньо-транспортній пригоді одна людина загинула і ще троє зазнали травм.

Про це повідомляє обласна поліція.

"31 грудня 2019 року близько 12.30 на автодорозі сполученням Славута-Корець-Антоніни 25-річний водій автомобіля ВАЗ 2105, рухаючись в напрямку Славути, не впорався з керуванням. В результаті транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Газель" під керуванням 42-річного жителя Славути", - поінформували у поліції.

Зазначається, що на місці загинув 18-річний пасажир ВАЗа. Водій «жигулів», а також водій і 29-річний пасажир «Газелі» з тілесними ушкодженнями доправлені до районної лікарні.

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За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Фото: hm.npu.gov.ua