У "Слузі народу" вибачилися за депутата, який пропонував продати пса, аби сплатити за газ

Парламентська фракція партії "Слуга народу" попросила вибачення за висловлювання свого депутата Брагара, який запропонував пенсіонерці оплатити комунальні послуги, продавши пса.

Про це у Facebook написала заступниця голови фракції "Слуга народу" у ВР Євгенія Кравчук.

"Вчора під час ефіру на 112 каналі депутат з нашої фракції Євген Брагар дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений", - зазначила Кравчук.

На її думку, обранцям, не готовим до прямих ефірів, слід зосередитися на законодавчій роботі.

"Вкотре переконуюсь: не вмієш - не берись. Або вчись… Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер", - додала депутат, висловивши сподівання, що ця ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності.

"Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією", - наголосила Кравчук.

Як повідомлялося, народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Євгеній Брагар в ефірі телеканалу "112 Україна" запропонував пенсіонерці продати собаку, аби розрахуватися за комунальні послуги.

В ефірі одного з ток-шоу до студії зателефонувала жінка, яка поскаржилася на високу ціну газу. Депутат запитав, чи є у неї інше майно, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи має вона собаку. Адже, за його словами, рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

"Якщо елітної породи (собака - ред.) у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити", - заявив депутат.

Це висловлювання викликало бурхливу реакцію в соцмережах.