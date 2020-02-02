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Депутат "Слуги народу" вибачився за пораду "продати собаку", щоб оплатити комуналку

Укрінформ
Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар вибачився за пораду пенсіонерці продати собаку для того, щоб заплати за комунальні послуги.

Про це він написав у Facebook.

"Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова", - написав народний депутат.

Депутат зазначив, що є новою особою в політиці і ще не навчився правильно комунікувати про чутливі питання. Утім, він зазначив, що питання субсидій потребує, окрім уваги зі сторони держави, ще й відповідального ставлення громадян.

"Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога повинна надаватися лише тим, хто її реально потребує", - написав Брагар.

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Як повідомлялося, в ефірі одного з телеканалів на ток-шоу 25-річний нардеп зі "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерам "продати собаку елітної породи" для того, щоб грошей вистачило на оплату комунальних послуг.

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