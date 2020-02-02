Нафтогаз радить не продавати собак, а звернутися по субсидію

Нафтогаз радить не продавати собак, а звернутися по субсидію

Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" закликав сім'ї, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, звернутися за субсидією.

Про це повідомляє Нафтогаз у Facebook.

"Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію... Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Це понад 130 млн грн щодня.

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Більше дізнатися про те, як отримати субсидію на сплату житлово-комунальних послуг можна на сайті Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, в ефірі одного з телеканалів на ток-шоу 25-річний нардеп зі "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерам "продати собаку елітної породи" для того, щоб грошей вистачило на сплату комунальних послуг.

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