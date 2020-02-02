Нафтогаз радить не продавати собак, а звернутися по субсидію

НАК "Нафтогаз України" закликав сім'ї, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, звернутися за субсидією.

Про це повідомляє Нафтогаз у Facebook.

"Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію... Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Це понад 130 млн грн щодня.

Більше дізнатися про те, як отримати субсидію на сплату житлово-комунальних послуг можна на сайті Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, в ефірі одного з телеканалів на ток-шоу 25-річний нардеп зі "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерам "продати собаку елітної породи" для того, щоб грошей вистачило на сплату комунальних послуг.