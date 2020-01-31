Зеленський — про опалення: Мене цікавить, яка платіжка чекає людей у лютому

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді.

Як повідомляє пресслужба глави держави, участь у ній узяли Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, керівники профільних міністерств, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, керівник Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники.

"Всі ми боролися за це. Будь ласка, щодо результатів. Мене цікавить, яка платіжка була в грудні, у порівнянні – в січні, що чекає людей у лютому", – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що питання тарифів на послуги з теплопостачання, а також реалізація заходів з енергоефективності, які допоможуть зменшити витрати громадян на комунальні послуги, обговорювалося на засіданні Ради розвитку громад та територій у грудні 2019 року. Він заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання за час, що минув.

Президент зауважив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд зробив усе можливе для виконання доручення глави держави, щоб українці цієї зими сплачували за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше – залежно від міста та регіону.

"Загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і дуже значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними держадміністраціями і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", – сказав Гончарук.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у тих містах, де тарифи на тепло раніше були більш економічно обґрунтованими, менше можливості для їхнього зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними.

Він додав, що на вартість тепла у кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їхнє обладнання, обсяги споживання та втрати тепла.

Щодо розділення платіжок за газ на дві, то, за словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, раніше громадяни сплачували і за сам газ, і за його доставку за однією квитанцією, а тепер мають сплачувати окремо за паливо і за його транспортування. Це необхідно для того, щоб у перспективі українські споживачі могли вільно змінювати постачальника газу, пояснив Тарасюк.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не у зниженні цін на газ, а у проведенні ефективної термомодернізації будівель та реалізації заходів з енергоефективності у житловому фонді.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2019 року Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Станом на 30 січня 143 підприємства теплокомуненерго у 21 області та місті Києві здійснили такий перерахунок.

Фото: Офіс Президента