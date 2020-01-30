Тарифи на опалення знизили у 21 області, але Гончарук нагадав - зима ще триває

Влада на місцях має ще попрацювати для того, щоб у січні-лютому люди також отримали менші платіжки за тепло.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Тelegram, на цьому він наголосив на селекторній нараді з керівництвом областей.

"Наразі 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат — за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - зазначив Гончарук.

За його словами, уряд провів серйозну роботу для зниження суми у платіжках. Нині, додав Прем’єр, ціна газу нижча, ніж в аналогічний період минулого року. "Зокрема, це результат прозорого ринкового ціноутворення", - зазначив він.

Гончарук подякував владі в областях, де відбувся перерахунок тарифів, та закликав долучитися до процесу тих, хто досі цього не зробив.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Гончарук заявляв, що теплокомуненерго мають змогу робити знижку на тепло для населення відповідно до низької ціни на газ до кінця опалювального сезону.

26 грудня 2019 року Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Прем’єр-міністр України 22 січня доручив головам облдержадміністрацій проконтролювати ситуацію з платіжками, а також пояснити людям механізм, за яким вони мають менше платити за тепло.

Фото: kmu.gov.ua