Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не разова акція

Теплокомуненерго мають можливість робити знижку на тепло для населення відповідно до низької ціни на газ до кінця опалювального сезону.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це не разова акція. Ця зима є особливою, тому що відбувається перехідний період - ми переходимо до ринкової логіки ціноутворення на газ. Ціни з урахуванням ринкової логіки ціни на газ значно нижчі, тож ми ухвалили рішення, щоб дати можливість для ТКЕ зробити знижку для населення та відобразити її у платіжці. Це стосується всієї зими. Ціни у січні і лютому будуть значно нижчі, ніж були взимку 2018 року", - сказав Гончарук.

Він наголосив, що ТКЕ отримують газ за ринковою ціною від державної компанії. "Ми робимо все можливе, щоб державна компанія надавала газ для теплокомуненерго за мінімальною ціною. А від ТКЕ ми вимагаємо, щоб вони врахували це, виставляючи платіжки. Розмір конкретної платіжки - це відповідальність людей на місцях. Але ми на центральному рівні робимо все від нас залежне, щоб у них була така можливість", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Прем’єр-міністр України 22 січня доручив головам облдержадміністрацій проконтролювати ситуацію з платіжками, а також пояснити людям механізм, за яким вони мають менше платити за тепло.

За даними Гончарука, вже 124 міста активно включилися в процес зниження сум у платіжках.