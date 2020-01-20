Тарифи на опалення знизили вже 124 міста — Гончарук

Підприємства теплокомуненерго у 124 українських містах долучилися до урядової ініціативи зниження тарифів на тепло та гарячу воду.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"​​Сказано — зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго", - написав Гончарук.

Він додав, що до урядової ініціативи долучились такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

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Глава уряду наводить приклади, що за грудень 2019 року зменшено суми в платіжках для населення: сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах становить від 80 грн у Київській області до 292 грн у Львівській; по 2-кімнатних: від 110 грн у Чернігівській області до 435 грн у Дніпропетровській; по 3-кімнатних: від 140 грн у Дніпропетровській області до 563 грн у Рівненській обл.

"А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", - зауважив Гончарук.

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Він наголосив, що зменшення сум у платіжках — це результат спільної роботи Президента, уряду та органів місцевої влади. "Це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися. А уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках. Уряд і надалі триматиме цю ситуацію на контролі", - зауважив Гончарук.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.