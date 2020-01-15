Більше половини вінничан отримали знижку за спожиті в грудні тепло і гарячу воду

Понад половину вінничан після перерахунку отримали рахунки за спожиті в грудні тепло і гарячу воду зі знижкою 300-500 грн.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Вінничани почали отримувати паперові рахунки за комунальні послуги зі знижкою на тепло та гарячу воду в грудні. Її розмір для кожного абонента різний і залежить від площі квартири, будинку, в якому розташоване житло та інших параметрів. 56% абонентів отримали знижку від 300 до 500 грн», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільша знижка за централізоване теплопостачання і гарячу сягнула майже 1000 грн на одне помешкання. Найменша знижка – 100 грн, її отримали вінничани, які мешкають переважно у гуртожитках.

У паперовому «Єдиному рахунку» на сплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії, який отримують вінничани, розмір знижки за тепло і гарячу воду, спожиті в грудні вказаний в окремій графі «Знижка за послугу».

Як повідомлялося, 9 січня виконавчий комітет Вінницької мської ради прийняв рішення «Про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води». Воно обумовлене тим, що у грудні знизилась ціна на газ. Відповідно до цього рішення, Вінницяміськтеплоенерго здійснило перерахунок.

26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.