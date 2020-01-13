У Житомирі плата у грудні за опалення зменшилася на третину – міськрада

Жителям Житомира централізоване теплопостачання у грудні обійшлося на 34% дешевше.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«У зв’язку з перерахунком, платіжка за 1-кімнатну квартиру зменшилася на 241,06 грн, 2-кімнатну – на 638 грн, а 3-кімнатну – на 823 грн. Загалом житомиряни заплатили за теплопостачання (у грудні – ред.) на 34% менше», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що формуючи платіжки за грудень, комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» здійснило перерахунок відповідно до Постанови КМУ 1082 від 24.12.2019 (у зв'язку із зменшенням ціни природного газу) та Постанови КМУ № 630 від 21.06.2005 (з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим).

Виконавчий комітет Житомирської міської ради одним із перших з-поміж українських міст скорегував тариф на тепло.

Як повідомляв Укрінформ, жителі Житомирщини сплатять за спожите у грудні тепло в середньому на 22% менше.