У Харкові платіжки за опалення та гарячу воду зменшать на 21-23%

У Харкові нарахування за грудень з оплати за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води будуть зменшені в порівнянні з попередніми місяцями на 21-23% в залежності від категорії споживачів.

Про це повідомляє сайт "КП "Харківські теплові мережі".

"Прийнято рішення про зменшення розміру нарахувань у січні 2020 року за спожиті у грудні 2019 року теплову енергію і послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів", - йдеться у повідомленні.

У тексті наведено для порівняння дані вартості природного газу: у грудні 2019 року - 5132,03 грн за 1 тис. куб. м з ПДВ замість попередніх 7482,61 грн.

Враховуючи зміну вартості постачання природного газу, суми нарахувань споживачам за грудень 2019 року будуть зменшені: для потреб населення - на 23,40%, для потреб бюджетних установ - на 21,60%, для потреб інших споживачів - на 22,65%, для потреб релігійних організацій - на 23,57%.

Послуги з централізованого опалення також зменшаться: для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - на 23,14%, без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - на 23,14%. Послуги з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води - на 20,62%, за відсутності рушникосушильників - на 20,42%.

Відповідні зменшення нарахувань будуть відображені у платіжних документах, які споживачі отримають в січні місяці 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, перерахунок тарифів за тепло та гарячу воду проводиться по всій країні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1082 щодо перерахунку деяких тарифів у зв'язку зі зменшенням вартості природного газу.

За даними Харківської міськради, зменшення нарахувань для 1-кімнатної квартири (в середньому) складе 300 грн на тепло і 115 грн на гарячу воду, для 2-кімнатних квартир - 428 грн на тепло і 172 грн на гарячу воду, для 3-кімнатних квартир - 592 грн на опалення і 230 грн на гарячу воду.

Фото: antikor.com.ua