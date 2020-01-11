Тарифи на опалення у Миколаєві мають знизитись на 20% - мер

Вартість централізованого опалення для мешканців міста Миколаєва в 2020 році має бути знижена приблизно на 20 відсотків.

Про це під час пресконференції заявив міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як відомо, Кабінет міністрів України прийняв постанову про перерахунок тарифів на опалення. На її виконання ми підготували коригування і відправили їх НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - ред.). Табличні дані показують, що у нас може бути зниження тарифу на централізоване тепло у платіжках приблизно на 20 відсотків порівняно з минулим роком», - заявив Сєнкевич.

Водночас він зауважив, що серед усіх регіонів України ціна на гігакалорію у Миколаєві одна з найнижчих.

Як повідомлялося, 26 грудня 2019 року Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у разі зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі.

Фото: mkrada.gov.ua