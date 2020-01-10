За грудень кияни сплатять за тепло і гарячу воду на 300-400 гривень менше
Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вже з 14 січня кияни почнуть отримувати платіжки — це перше нарахування у 2020 році, але нарахування за грудень. Нарахування незвичайне, оскільки відбулися певні зміни, як законодавчі, так і зміни вартості енергоресурсів. Я нагадаю, що ціна за теплову енергію, а відповідно на послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання, дуже залежать від ціни на газ. Тому зараз, коли маємо відносно теплу зиму, і ціна газу менша, ніж була передбачена тарифом на теплову енергію, з'явилися передумови для зменшення вартості теплової енергії", - сказав Пантелеєв.
Він зазначив, що "Київтеплоенерго" зменшило нарахування за опалення і гарячу воду за грудень 2019 року у зв'язку зі зміною ціни природного газу.
Так, 24 грудня 2019 року уряд затвердив постанову №1082, згідно з якою вартість опалення та гарячої води коригується щомісяця відповідно до актуальної ціни природного газу.
Пантелеєв підкреслив, що таке перерахування дозволило зменшити суми в платіжках за тепло і гарячу воду на 22-23% - у середньому це 300-400 грн залежно від площі квартири та енергоефективності будинку.
"Київтеплоенерго" було прийнято рішення про зменшення нарахувань за грудень. Таким чином нарахування за грудень буде зменшено на 22-23%, що дозволить нам зробити найбільший перерахунок в країні. В абсолютних цифрах — це 320 млн грн. Тобто на 320 млн грн кияни сплатять менше за грудень. Якщо говори про середню платіжку — це 300-400 грн", - сказав Пантелеєв.
Суму персонального перерахунку можна побачити в окремій графі в рахунку на оплату послуг.