За грудень кияни сплатять за тепло і гарячу воду на 300-400 гривень менше

У грудні "Київтеплоенерго" провело перерахунок цін за опалення та гарячу воду на загальну суму понад 320 млн гривень.

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже з 14 січня кияни почнуть отримувати платіжки — це перше нарахування у 2020 році, але нарахування за грудень. Нарахування незвичайне, оскільки відбулися певні зміни, як законодавчі, так і зміни вартості енергоресурсів. Я нагадаю, що ціна за теплову енергію, а відповідно на послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання, дуже залежать від ціни на газ. Тому зараз, коли маємо відносно теплу зиму, і ціна газу менша, ніж була передбачена тарифом на теплову енергію, з'явилися передумови для зменшення вартості теплової енергії", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що "Київтеплоенерго" зменшило нарахування за опалення і гарячу воду за грудень 2019 року у зв'язку зі зміною ціни природного газу.

Так, 24 грудня 2019 року уряд затвердив постанову №1082, згідно з якою вартість опалення та гарячої води коригується щомісяця відповідно до актуальної ціни природного газу.

Пантелеєв підкреслив, що таке перерахування дозволило зменшити суми в платіжках за тепло і гарячу воду на 22-23% - у середньому це 300-400 грн залежно від площі квартири та енергоефективності будинку.

"Київтеплоенерго" було прийнято рішення про зменшення нарахувань за грудень. Таким чином нарахування за грудень буде зменшено на 22-23%, що дозволить нам зробити найбільший перерахунок в країні. В абсолютних цифрах — це 320 млн грн. Тобто на 320 млн грн кияни сплатять менше за грудень. Якщо говори про середню платіжку — це 300-400 грн", - сказав Пантелеєв.

Суму персонального перерахунку можна побачити в окремій графі в рахунку на оплату послуг.