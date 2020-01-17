АМКУ рекомендував тепловикам знизити в платіжках суми за опалення та гарячу воду

Антимонопольний комітет рекомендував теплопостачальним компаніям та органам місцевого самоврядування починаючи з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду знизити нарахування за опалення та гарячу воду.

Про це 17 січня повідомляє пресслужба АМКУ.

"Вжити заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року, у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ", - йдеться у рекомендаціях.

Теплокомуненерго мають також здійснити в повному обсязі перерахунки всім категоріям споживачів за ненадані, надані не в повному обсязі та/або невідповідної якості послуги, з огляду на умови аномально теплої зими.

Споживачі мають бути вчасно поінформовані про здійснені заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду.

"Підстава для зниження нарахувань - зниження на понад 20% ціни на природний газ, що є основною складовою собівартості теплової енергії", - додали в АМКУ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року ухвалив постанову, яка надає можливість теплопостачальним організаціям (виконавцям послуг) змінювати суми в платіжках за тепло та гарячу воду, якщо знизилася ціна природного газу, яка була врахована у тарифах.

За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Гончарук наприкінці грудня заявляв, що місцева влада 20 міст ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло.