Оржель каже, що у лютому ціна на газ знову може знизитися

У лютому ціна на газ знову може знизитися завдяки позитивним трендам ринку.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що позитивні тренди на ринку продовжаться. Це означає, що ця нова формула дасть можливість позитивно переглянути ціни в бік зменшення у лютому. Я маю певність, що у лютому можна буде ще раз подивитися на певне зниження", - сказав Оржель.

За його словами, споживачі зможуть самостійно слідкувати за індексами хабу TTF та самостійно розрахувати ціну на газ.

"Разом з тарифами на розподіл, транспортуванням та іншими націнками ціна газу залежно від облгазів буде становити 6-7 тис. грн за тисячу кубометрів", - сказав міністр.

За його словами, якщо постачальник знайде газ дешевше, ніж у Нафтогазу, то він зможе закуповувати і продавати такий ресурс.

Оржель також додав, що зниження ціни на газ може вплинути на зниження ціни на тепло.

Читайте також: Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення

Як повідомляв Укрінформ, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році - 7482,6 гривень за тисячу кубометрів.

Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі ТТF.