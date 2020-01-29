Україна завершить опалювальний сезон з надлишком газу — Оржель
Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зважаючи на те, що зараз є дуже багато позитивних сигналів - зокрема, великі запаси газу у підземних газосховищах - у нас на 5,4 млрд більше, ніж у минулому році. Ми стовідсотково виходимо з надлишковими запасами із опалювального періоду", - сказав Оржель.
За його словами, надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи.
"Також тепла зима. Фактор наявності транзиту територією України, що також впливає. Це є тими драйверами, які впливають на зменшення цін в Україні, зменшення цін у Європі", - зазначив Оржель.
Як повідомляв Укрінформ, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році - 7482,6 гривень за тисячу кубометрів.
Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі ТТF.