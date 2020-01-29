Україна завершить опалювальний сезон з надлишком газу — Оржель

На зниження ціни на газ впливає велика кількість газу у сховищах України та Європи, тепла зима та фактор збереження транзиту територією України.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зважаючи на те, що зараз є дуже багато позитивних сигналів - зокрема, великі запаси газу у підземних газосховищах - у нас на 5,4 млрд більше, ніж у минулому році. Ми стовідсотково виходимо з надлишковими запасами із опалювального періоду", - сказав Оржель.

За його словами, надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи.

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"Також тепла зима. Фактор наявності транзиту територією України, що також впливає. Це є тими драйверами, які впливають на зменшення цін в Україні, зменшення цін у Європі", - зазначив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році - 7482,6 гривень за тисячу кубометрів.

Вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі ТТF.