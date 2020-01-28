Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення

Уряд вніс зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, зобов'язавши НАК "Нафтогаз України" продавати газ населенню за цінами, що прив'язані до нідерландського хабу ТТF.

Про це йдеться у постанові КМУ від 24 січня 2020 р. №17.

"З 1 січня 2020 р. НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться у документі.

Торгова надбавка Нафтогазу при цьому становитиме 1,917% від ціни.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 24 січня міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель анонсував урядове рішення, яке приведе до зниження ціни на газ для населення.