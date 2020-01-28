Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення
Про це йдеться у постанові КМУ від 24 січня 2020 р. №17.
"З 1 січня 2020 р. НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною", - йдеться у документі.
Торгова надбавка Нафтогазу при цьому становитиме 1,917% від ціни.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
Як повідомлялося, 24 січня міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель анонсував урядове рішення, яке приведе до зниження ціни на газ для населення.