Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу — Оржель

Газпром заплатив Україні вдвічі більше тієї суми, на яку він фактично прокачав газу з початку 2020 року.

Про це у Facebook повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

"Газпром заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачки газу у транзитному договорі. Щомісяця Газпром повинен прокачувати не менше 178 млн куб м. А фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від оплачених об’ємів", - написав міністр.

Оржель додав, що на цьому хороші новини не закінчуються. "Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення". Усі деталі міністр обіцяє у понеділок.

Як повідомлялося, 30 грудня 2019 року у Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу. Україну представляв "Нафтогаз", а Росію – "Газпром". За підсумками перемовин, країни остаточно узгодили контракт для здійснення транзиту. Згідно з ним, Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років.

"Нафтогаз" виступає компанією-організатором транзиту російського газу з 1 січня 2020 року і бере на себе відповідні ризики. Також "Нафтогаз" і "Оператор ГТС України" уклали транспортну угоду, а "Газпром" і "Оператор ГТС України" – міжоператорську угоду. Компанія-організатор повинна забронювати потужності ГТС України в загальному обсязі 225 млрд кубометрів газу терміном на 5 років: у 2020 році – 65 млрд кубометрів, в 2021-2024 роках – по 40 млрд кубометрів.

В контракт закладено принцип "качай або плати".