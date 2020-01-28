Ціна газу для населення буде на 25% менша, ніж торік

Міністерство енергетики та захисту довкілля підрахувало, що нова ціна газу для населення становитиме 5580 грн за тис. кубометрів (з ПДВ та без витрат на транспортування).

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році - 7482,6 гривні за тисячу кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Зниження ціни на газ пов'язане зі здешевленням вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання договору про транспортування газу.

"У зв’язку з цим, урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування) та внесено зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу", - зазначили у Мінекоенерго.

Як повідомлялося, вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі ТТF.

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"Це буде прозора формула, за якою ціна буде розраховуватись щомісячно та відображати поточну ситуацію ринку", - прокоментували у міністерстві.

Вартість газу залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі ТТF за період з 1 до 22 числа місяця. Потім до цієї середньомісячної ціни додається різниця між ціною на хабі TTF і ціною на кордоні України.

Відповідати за розрахунок ціни за цими принципами буде НАК "Нафтогаз України", а КМУ та міжнародні партнери контролюватимуть цей процес.