"Собаче відлуння": Разумков закликає депутатів ретельніше добирати слова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів більш зважено ставитися до своїх висловлювань під час ефірів і спілкування з людьми.

З таким проханням спікер звернувся до депутатів під час засідання Погоджувальної ради 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розумію, що про це було сказано вже багато, однак я хотів би звернутися до всіх народних депутатів, щоб іноді більш, м'яко кажучи, зважено ставилися до того, що ми говоримо, не лише під час ефірів, але й під час нашої роботи і спілкування з людьми", - сказав Разумков.

Він додав, що депутати можуть помилятися, як і всі інші, але відповідальність на них лежить більша.

"Я думаю, що багато з тих, хто сьогодні працює в стінах Верховної Ради, розділяли ту позицію, що іноді складається враження, що коли людина потрапляє до Верховної Ради України, тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум, і люди починають жити в іншій реальності відірвані від суспільства, відірвані від людей, від тих проблем, які є у людей. Я думаю, що, по-перше, не треба забувати, і минулі вибори показали тому приклад, що ситуація може досить швидко змінитися. І з не зовсім, не завжди зручних крісел Верховної Ради України можна опинитися знову ближче до людей", - сказав Разумков.

Він також порекомендував парламентаріям частіше спілкуватися з людьми, чути їхні проблеми і за можливості допомагати їх вирішувати.

"Ще раз звертаюся до вас, колеги, - будьте людьми, щоб вам не було соромно дивитися людям у вічі ні під час каденції, ні після того, як вона завершиться... Я дуже сподіваюся, що почуєте мене, інакше наступного разу ви почуєте людей", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, під час ток-шоу 25-річний нардеп зі "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці "продати собаку елітної породи" для того, щоб грошей вистачило на оплату комунальних послуг.

Згодом у партії вибачилися за його висловлювання, додавши, що деяким депутатам не варто ходити на прямі ефіри. Брагар теж вибачився за пораду пенсіонерці, та пояснив, що мав на увазі "випадки несправедливості", коли люди, приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя та водночас користуються субсидіями.