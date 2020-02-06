СБУ провела обшуки у квартирах трьох журналістів "1+1"

У рамках розслідування прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука, СБУ провела обшуки у помешканнях трьох співробітників телеканалу "1+1".

Про це в ефірі ТСН розповів керівник департаменту журналістських проєктів телеканалу Максим Шиленко.

За його словами, за домашніми адресами з обшуками прийшли до трьох журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева, робочі місця яких обшукували, згідно з ухвалою СБУ.

"Двоє з журналістів дійсно працюють у департаменті журналістських розслідувань. Один не працює на 1+1 давно", - розповів Шиленко.

Інформацію про це підтвердив і нардеп від партії “Слуга народу” та колишній керівник програми “Гроші” на телеканалі “1+1” Олександр Дубінський.

Нагадаємо: раніше Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.