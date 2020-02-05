Баканов про обшуки на "1+1": Про утиски свободи слова мова не йде і йти не може

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це інформує пресслужба СБУ.

На думку очільника відомства, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

"Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються", - підкреслив Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні та всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

“Жодного втручання в роботу ТВ каналу 1+1 не здійснюється”, - запевнили в СБУ.

За даними ЗМІ, обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нібито монтування файлу розмов, яке було оприлюднене у Telegram-каналі, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу. Журналісти телеканалу “1+1” повідомили, що обшуки проходять у редакції програми “Гроші” і “Секретні матеріали”.