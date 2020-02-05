"1+1 медіа" вважає обшуки тиском і порушенням журналістської недоторканності

Група “1+1 медіа” розцінює обшук в офісі телеканалу “1+1” як порушення журналістської недоторканності та тиск на незалежні ЗМІ.

Про це йдеться у заяві групи.

Зазначається, що офіцери СБУ проводять обшук робочих місць журналістів у приміщенні редакції програми "Гроші", але причини обшуку невідомі. “Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми... Такі "візити" до редакції програми "Гроші" є повним порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежні ЗМІ", - йдеться у заяві.

При цьому група “1+1 медіа” звертається до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші".

“Сподіваємося, що вони достатньо "вагомі" та дійсно пов’язані з питаннями національної безпеки", - підсумовується у заяві.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб. “Жодного втручання в роботу ТВ каналу 1+1 не здійснюється”, - запевнили в СБУ.

Журналісти телеканалу “1+1” повідомили, що обшуки проходять у редакції програми “Гроші” і “Секретні матеріали”.

За даними ЗМІ, обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нібито монтування файлу розмов на нараді про економічну ситуацію в країні, яке було оприлюднене у Telegram, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу.

15 січня був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту.

Пізніше того дня Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Гончаруком заявив, що дає йому і уряду шанс.

Також глава держави доручив СБУ за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування в кабінеті Прем’єр-міністра під час наради.