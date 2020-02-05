"Плівки" Гончарука: генпрокурор повідомить про результати слідства за тиждень-два

Слідство наразі не має остаточних результатів розслідування щодо прослуховування Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, але буде готове звітувати в цій справі через 1-2 тижні.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо прослуховування Прем'єр-міністра України. Розслідування здійснюється зараз Службою безпеки України. Ми заслуховували це провадження минулого тижня. Поки що немає остаточних результатів і я думаю, що десь протягом тижня-двох, як нам повідомляли наші колеги, ми будемо спроможні мати результат, про який ми повідомимо Президенту і суспільству", - сказав Рябошапка.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту.

Пізніше того дня Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Гончаруком заявив, що дає йому і уряду шанс.

Також глава держави доручив СБУ за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування в кабінеті Прем’єр-міністра під час наради.