СБУ заперечує, що засекретила справу про "прослушку" Гончарука

Служба безпеки України не засекречувала справу про прослуховування Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, наразі інформація не може бути розголошена через конфіденційность.

Про це сказали кореспонденту Укрінформу в СБУ.

"Ми наразі не даємо інформацію по розслідуванню відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України", - сказав співрозмовник.

Водночас час він заперечив інформацію деяких ЗМІ про нібито засекречення інформації по кримінальному провадженню за фактом прослуховування Гончарука на нараді з представниками Національного банку.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, але не у Верховну Раду, як того вимагає процедура, а Президенту України.

На зустрічі із Прем'єром Президент заявив, що дає йому і уряду шанс.

СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування в кабінеті Прем’єр-міністра Олексія Гончарука під час наради.