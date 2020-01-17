Президент дав шанс уряду Гончарука

Президент Володимир Зеленський розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду за умови виконання ряду умов.

Про це він заявив на зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.

"Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично" – сказав Президент, звертаючись до Гончарука.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі Президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.