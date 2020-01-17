Зеленський вимагає за два тижні з’ясувати, хто прослуховував Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

Відповідне завдання Глава держави поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони, повідомляє пресслужба глави держави.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – наголосив Володимир Зеленський.