Гончарук: Ми команда і хочемо нею залишатися

Гончарук: Ми команда і хочемо нею залишатися

Укрінформ
Уряд працюватиме у штатному режимі в очікуванні "політичного рішення" Президента Володимира Зеленського.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак і маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій — посіяти розбрат усередині команди, створити уявлення, що нібито хтось не поважає Президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми - одна команда, і нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це - політичне рішення, якого ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - заявив Гончарук.

Він додав, що написав заяву про відставку на ім'я Голови Верховної Ради, і у Президента "є право внести її в парламент у будь-який момент".

Читайте також: Гончарук вважає, що його заява про відставку відповідає Конституції

"Ми - одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському, ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі Президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Згідно із ст.115 Конституції України, Прем’єр-міністр, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів мають наслідком відставку всього складу уряду. У цих випадках парламент здійснює формування нового складу Кабінету міністрів у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Уряд, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-