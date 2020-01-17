Гончарук вважає, що його заява про відставку відповідає Конституції
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звернувся до Президента України, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і в Президента є право внести її в парламент у будь-який момент", - сказав Гончарук.
Раніше стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.
Олексій Гончарук У ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України.