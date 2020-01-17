Гончарук вважає, що його заява про відставку відповідає Конституції

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку на ім'я Голови Верховної Ради, передав її Президенту. Глава уряду наголосив, що його заява відповідає Конституції України.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звернувся до Президента України, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і в Президента є право внести її в парламент у будь-який момент", - сказав Гончарук.

Раніше стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Олексій Гончарук У ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Згідно зі ст. 15 Закону "Про Кабінет міністрів України", прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Згідно із ст.115 Конституції України, прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України.