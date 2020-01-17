Уряд працює у штатному режимі та чекає рішення Президента — Милованов

Уряд працює у штатному режимі і чекає на рішення Президента Зеленського щодо відставки Прем'єр-міністра.

Про це написав міністр розвитку еконмоіки торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Я підтримую Прем`єр-міністра. Це рішення сильної командної людини, яка довіряє Президенту. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і чекаємо на рішення Володимира Зеленського”, - написав Милованов.

Він зазначив, що пишається тим, що довелося працювати з Президентом, Прем`єр-міністром та членами уряду. “Для мене це велика честь і можливість служити народу України”, - наголосив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Згідно із ст. 15 Закону "Про Кабінет Міністрів України", Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.