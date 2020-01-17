У Раді немає заяви Гончарука про відставку - Ірина Геращенко

Верховна Рада не отримувала заяви Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це написала у Facebook співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" разом з іншими фракціями опозиції взяли перерву і звернулися до Голови ВР проханням негайно знайти уряд і викликати у парламент на повноцінну годину запитань до Кабінету міністрів. У ВР немає ніяких заяв про відставку Прем‘єра. В той же час ложа уряду порожня", - зазначила нардеп.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук передав написану ним заяву про відставку Президентові України Володимиру Зеленському. В Офісі президента її отримали і пообіцяли повідомити про результати розгляду окремо.

Згідно із ст. 15 закону України "Про Кабінет міністрів", Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.