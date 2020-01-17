Години запитань до уряду не буде, Кабмін на консультаціях — Разумков

Години запитань до уряду у п'ятницю не буде, адже уряд знаходиться на консультаціях через заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, але у Раді виступить міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, щодо години запитань до уряду. Ви всі знаєте про те, що Прем'єр-міністр України написав звернення до Президента України, і зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої, години запитань до уряду не буде. Згідно з тим, як було обговорено на погоджувальній раді, буде міністр закордонних справ Пристайко, і він буде відповідати на ті питання, які були зазначені", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Офіс Президента України одразу ж повідомив, що Володимир Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.

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15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

Раніше у Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.

Сьогодні Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді.