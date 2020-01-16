Арахамія — про "плівки Гончарука": Це точно нарізка і монтаж

Питання щодо можливої відставки Прем’єр-міністра Олексія Гончарука не знайшла підтримки в середині депутатської фракції "Слуга народу".

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання так званих "плівок Гончарука" учора на засіданні фракції не порушувалося. Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того там є маніпуляції... Тобто треба розбиратися загалом, якщо в тому є потреба, але я послухав і нічого такого супер кримінального там не знайшов", - сказав Арахамія.

У відповідь на запитання журналістів, чи виносилося на розгляд членів фракції питання про можливу відставку Гончарука, Арахамія заперечив це.

"Більше того, була у нас одна група народних депутатів із фракції, так би мовити, група впливу, яка наполягала, щоб зробити якесь сигнальне голосування всередині фракції – і отримали аж цілих 10 голосів", - уточнив політик.

Разом з тим він наголосив, що наразі немає підстав змінювати склад уряду через "якісь плівки, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого".

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на Гончарука, говорить про те, що у Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції партії "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Прем'єр написав заяву про відставку.