Гончарук: Команду Президента та уряду не залякати

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що від самого початку зміни влади в Україні проти неї працюють багато людей, яким хотілось, щоб Україні не вдалося розвиватися, але їм таки не вдасться завадити.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у відеозверненні на Facebook.

"Із самого початку проти команди Президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", - сказав Гончарук.

За його словами, головна мета роботи уряду — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків.

"Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни.

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Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі", - наголосив глава уряду.

Гончарук також поділився позитивним новинами. Так, за його словами, зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. "Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці", - сказав він.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис з нібито розмовою Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції партії "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями нібито Гончарука, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів України спростували інформацію про те, що Прем'єр-міністр написав заяву про звільнення.