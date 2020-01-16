Ковалів: На аудіозаписах із наради голос не мій

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді, аудіозапис якої поширили у соцмережах у середу ввечері.

Про це вона написала у Фейсбуці.

"На плівках, які були поширені в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися", - написала Ковалів.

Нагадаємо, що 15 січня на YouTube-каналі “Як обдурити президента” був опублікований аудіозапис з нібито розмовою Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою, заступником керівника Офісу президента Юлією Ковалів та міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями нібито Гончарука, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів України спростували інформацію про те, що Прем'єр-міністр написав заяву про звільнення.