У "Слузі народу" кажуть, що злита в Мережу "розмова Гончарука" склеєна — ЗМІ

Запис розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркаровой і заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової є компонуванням.

Про це НВ розповіло джерело в керівництві фракції Слуги народу.

«Дуже схоже, що розмова склеєна з різних частин. На відео надрукований текст часто не збігається зі сказаним», - говорить співрозмовник, порівнюючи цю історію з раніше опублікованим аудіозаписом розмови нардепа від СН Юрія Корявченкова з правоохоронцями Кривого Рогу.

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Нагадаємо, що 15 січня на YouTube-каналі “Як обдурити президента” був опублікований аудіозапис з нібито розмовою Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожкової і міністром фінансів Оксаною Маркаровой про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції Слуга народу сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями нібито Гончарука, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів України спростували інформацію про те, що Прем'єр-міністр написав заяву про звільнення.