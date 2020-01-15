В Україні розробляють Індекс регулювання інтернету

ГО "Інтерньюз-Україна" разом із ключовими медіаюристами працює над створенням Індексу регулювання інтернету, який допоможе оцінити якість законопроєктів, що можуть істотно вплинути на регулювання онлайн-простору в Україні.

Питання створення такого інструменту оцінки регулювання інтернету обговорили 15 січня в Укрінформі.

"Ми зараз розробляємо методологію, на основі якої можна буде оцінювати різні правові документи (щодо регулювання інтернету - ред.), які знаходяться або на стадії проєктів, або ухвалені. Також ця методологія має лягти в основу розробки нових законодавчих актів, які будуть регулювати онлайн-простір, і ця методологія стане допоміжною для того, щоб законотворці відповідали на певні запитання, щоб відповідні проєкти документів були збалансованими. Це дозволить уникнути небезпеки надмірного регулювання, уникнути надмірного можливого наступу на певні принципові свободи", - розповів Андрій Кулаков, програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна".

Як приклад він навів практику обмеження свобод при введенні надзвичайного чи воєнного стану.

"Є певні "червоні лінії", які переходити не можна. Тому що в такому випадку ми не можемо говорити про демократичне вільне суспільство. Наприклад, воєнний стан, коли ситуація зі свободою слова дуже сильно зрушена, і це робиться тимчасово заради певного захисту суспільного інтересу. Ми хочемо дати такі своєрідні окуляри, які дозволять подивтися на майбутні документи або на вже прийняті проєкти з різних точок зору і уникнути різних небезпек", - сказав Кулаков.

"Інтерньюз-Україна" у співпраці з ключовими медіаюристами працює над створенням Індексу правового регулювання відносин онлайн з вересня 2019 року. Індекс допоможе оцінити якість запропонованих законопроєктів за чітко визначеними критеріями, спираючись на засади прав людини.

Крім того, Індекс дасть змогу громадянському суспільству послідовно моніторити підходи та пропозиції щодо функціонування онлайн-простору та швидко реагувати на нові законодавчі ініціативи, що здатні поставити під загрозу вільний розвиток інтернету та цифрові права користувачів.

Індекс також стане корисним інструментом для медіа у висвітленні питань у сфері онлайн-простору, що потребують експертної оцінки.