Частоти для 5G розподілятимуть виключно через тендери — Гончарук

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення про розподіл частот, призначених для 5G, виключно через відкриті тендери.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у Тelegram.

"Ухвалили й важливе антикорупційне рішення в цьому напрямку: віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери", - зазначив Гончарук.

За його словами, розширення діапазону для мобільного зв’язку — це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах.

Дуже важливо, додав глава уряду, щоб українці мали можливість користуватися інтернетом навіть під час польоту в літаку.