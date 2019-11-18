В Україні 5G з’явиться не раніше, ніж через три роки

В Україні вже проявилися потреби в 5G, але запуск п'ятого покоління мобільного зв'язку реальний не раніше, ніж через три роки.

Про це в інтерв'ю ubr.ua повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

"Виробники телеком-обладнання тільки розробляють такі рішення. Але в Україні вже проявилися потреби в 5G. Наприклад, у сільському господарстві компанії вже зацікавлені у використанні безпілотних тракторів. Але я думаю, що реальне використання 5G у нас з'явиться через три роки. Такі ж припущення висловлювали й українські мобільні оператори", - зазначив Шелест.

Він зазначив, що голова Національної комісії регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський заявляв, що тендери можуть пройти і раніше.

"Але в 2020 році працюючих 5G-мереж в Україні точно не буде", - підсумував Шелест.

При цьому, за словами заступника міністра, четверте покоління мобільного зв'язку з такими завданнями впоратися не зможе.

"Головна різниця між 4G і 5G - це затримка. У п'ятому поколінні (мобільного зв'язку - ред.) її практично немає. Тому в 4G використання безпілотного транспорту практично неможливе", - сказав він.

За словами Шелеста, основне завдання для розвитку 5G в Україні - звільнення частот. Як вважають у Мінцифри, найперспективніший діалог у цьому ключі можна очікувати з "великою трійкою" мобільних операторів.

"Враховуючи, що з мобільними операторами справи йдуть трохи швидше, то я сподіваюся, що ми зможемо ефективніше з Нацрадою. І в наступному, 2020 році вирішити питання з вивільненням першого (790-862 МГц) і другого (694-790 МГц) цифрових дивідендів", - наголосив заступник міністра.

При цьому, з боку держави можливий компромісний підхід у цьому питанні, в результаті чого будуть переглянуті, зокрема, ставки за використання радіочастотного ресурсу.

"Сподіваюся, нам вдасться переконати народних депутатів внести зміни в Податковий кодекс і переглянути ставки за використання РЧР. Потрібно зрівняти плату у всіх діапазонах, в яких уже працюють і можуть працювати мобільні мережі. І підняти до того рівня, як оплачують« Київстар », Vodafone Україна і lifecell - це буде справедливо. Це європейська практика", - сказав Шелест.

Як повідомлялося, українці вперше випробували швидкісний інтернет 5G під час фестивалю гейм-культури WeGame 5.0, який відбувся 20-21 квітня 2019 року в Києві.

Наприкінці жовтня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації дозволила тестування 5G в шести українських містах. З 1 грудня 2019 року по 31 травня 2020 року тестуватиме 5G-зв'язок оператор lifecell і дочірнє підприємство компанії Ericsson у містах Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Черкаси.

Нині на розгляді у Верховній Раді знаходиться ряд законопроектів у сфері електронних комунікацій.