У Кличка розповіли, коли й на яких станціях метро з'явиться 4G

До кінця наступного року 4G має з'явитися на усіх станціях і в тунелях київського метро.

Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов у Facebook.

"План впровадження 4G у київському метро. Проведені переговори та узгоджена загальна схема імплементації з ключовими операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell", - зазначив він.

Бахматов додав, що необхідно, аби "Київський метрополітен" підготував технічні умови, а Київська міська рада затвердити тарифи за телекомдоступ. Оператори мобільного зв'язку, "Київський метрополітен" та Huawei Ukraine мають підписати спільний документ про початок робіт. Huawei Ukraine - оглянути майданчики метро й розробити проєкт з впровадження 4G.

За словами радника, в І кварталі 2020 року розпочнуться роботи 4G Internet на станції метро Академмістечко, Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі, Лук’янівська. На кінець 2020 - початок 2021 року всі станції та тунелі матимуть 4G.